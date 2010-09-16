Міжбанк закрився зростанням котирувань – 7,9340/7,9460 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9425 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9310/7,9380 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли – 7,9340/7,9460 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:10 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9150/7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2560/0,2564 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2560/0,2563 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2566/0,2569 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 30,8920 рублів за долар (+0,0415).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3026/1,3028 дол./євро, а на 15:00 зросли до 1,3080/1,3082 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3225/10,3370 грн./євро, на 12:00 ціни встановилися на рівні 10,3235/10,3355 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору – 10,3855/10,4035 грн./євро.