Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що 2011 рік буде роком успішного залучення інвестицій в Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з колишнім президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Жаном ЛЕМ’ЄРОМ.

“Україна дійсно відкриває сьогодні нову сторінку у своєму розвитку”, - наголосив глава держави. “Ми сьогодні відчуваємо, як в Україну повертаються інвестори. І створення належних умов для входження в країну інвестицій – це наш обов’язок”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті Президент особливо наголосив на тих зусиллях, яких докладає влада для залучення в Україну інвестицій. “Ми багато чого зробили і будемо робити все, щоб Україна була привабливим партнером для інвесторів”, - сказав він. Сьогодні, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, в країні розпочалися системні реформи, а влада діє як ніколи згуртовано – Президент, уряд та Верховна Рада працюють як єдиний ланцюг.

Президент особливо відзначив скорочення щонайменше вдвічі кількості різного роду дозволів та ліцензій, які ускладнювали роботу бізнесу в Україні. “Боротьба з бюрократією непроста. Безумовно, чиновники різних рівнів, які «сиділи» на дозвільній системі, всіляко намагаються перешкоджати цим реформам. Але ми добре розуміємо, що застаріла система, яка поки що існує в Україні, не має майбутнього”, - наголосив Президент.

Сьогодні, відзначив В.ЯНУКОВИЧ, в Україні реалізується програма реформ, яка надаватиме можливості для успішної роботи інвесторів, спиратиметься на сучасне законодавство та створюватиме привабливі умови для їх діяльності.

Одним з таких важливих кроків Президент назвав прийняття Податкового кодексу. “Я вважаю, що восени цього року Податковий кодекс буде прийнятий. І, безумовно, це буде крок у майбутнє”, - підкреслив він.

Президент також окремо відзначив позитивні зрушення у національній економіці за перше півріччя 2010 року: ріст ВВП та промислового виробництва, суттєве скорочення дефіциту бюджету. "Працювати прийшли досвідчені люди, які здатні діяти ефективно”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави звернув окрему увагу на ефективну роботу очолюваного ним Комітету з економічних реформ, а також Національного банку України. “Моніторингова політика НБУ сьогодні дозволяє тримати стабільність національної валюти”, - сказав він.

Президент відзначив початок розбудови в Україні багатоступеневої системи національних інвестиційних агенцій – як для реалізації великих загальнонаціональних проектів, так і суто регіональних програм.

“Безумовно, ми зараз уважно і вивчаємо, і впроваджуємо світові норми законодавства, яке забезпечує захист інвестицій”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ. У цьому зв’язку глава держави нагадав про створену при Президентові Раду інвесторів, до якої увійшли найбільші інвестори з різних країн світу. “У нас є план нашої спільної роботи, який я особисто контролюю”, - додав він.

“Є всі підстави вважати, що 2011 рік буде роком успішного залучення інвестицій в Україну”, - наголосив Президент. Сьогодні, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, розпочалася робота з підготовки інвестиційних проектів, і часто в ній беруть безпосередню участь потенційні інвестори.

Глава держави висловив сподівання, що величезний досвід Ж.ЛЕМ’ЄРА, його авторитет у фінансових установах світу сприятимуть тій роботі, яка зараз активно ведеться в Україні щодо розвитку інвестиційної складової національної економіки.

Зі свого боку колишній президент ЄБРР високо оцінив ті позитивні зрушення, що відбулися в економіці України у контексті подолання наслідків світової фінансової кризи.

“Те, що ви зробили протягом цього року, досить вражає, тому що криза в Україні була суворою”, - сказав Ж.ЛЕМ’ЄР.