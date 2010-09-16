НБУ не буде рефінансувати банки для кредитування економіки

Рефінансування комерційних банків Національним банком України (НБУ) з метою подальшого кредитування представників реального сектора економіки на сьогодні не є актуальним.

Про це йдеться у листі Нацбанку №40-112/4331-15613, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, у лютому 2010 р. Нацбанк своєю постановою №47 ввів рефінансування і надання кредитів банкам України з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри.

«На сьогодні використання вказаних інструментів для підтримки ліквідності банків не є актуальним, - йдеться у листі НБУ. - На сьогодні, коли банківська система має надлишок коштів, найбільш актуальним є питання відсутності платоспроможних позичальників».

На вимогу МВФ Нацбанк скасував постанову №47 своїм новим циркуляром (постанова №327 від 13 липня 2010 р.), яким наказує, що регулятор може надавати стабілізаційні кредити платоспроможним банкам на строк до 90 днів з можливістю продовження терміну користування кредитом ще на 90 днів. Загальний термін користування стабкредитом не може перевищувати 360 днів, а у разі реальної загрози стабільності роботи банку – 450 днів. Розмір процентної ставки за стабкредитами визначається у річних відсотках на рівні облікової ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка є плаваючою. Стабкредити видаються під основне і додаткове забезпечення.

Серед іншого, у своєму листі №40-112/4331-15613 НБУ вказує, що «несвоєчасне повернення кредитів, які надані за рахунок емісійних коштів, може спровокувати загострення кризових явищ».

Як повідомлялося, за даними НБУ, залишок заборгованості банків за кредитами, одержаними у порядку підтримки їх ліквідності, станом на 25 червня 2010 року становив 80 млрд. грн., з яких більш як 70% – це пролонгована заборгованість.