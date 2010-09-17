Україна закрила книгу заявок на євробонди в сумі 2 млрд. дол.

Україна закрила книгу заявок на суверенні п`ятирічні і десятирічні євробонди на загальну суму 2 млрд. доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в банківських колах.

За словами співрозмовника агентства, велику частину випуску складуть десятирічні папери.

Вранці в четвер Україна встановила орієнтир прибутковості п`яти- і десятирічних доларових єврооблігацій в районі 6,875% і 7,875% відповідно, відкривши книгу заявок, повідомив він.

Як відомо, усередині травня Мінфін вибрав синдикат банків JP Morgan, Morgan Stanley і російський ВТБ лід-менеджерами зовнішньої держпозики у 2010 році.

У середу джерело в банківських колах повідомило журналістам, що Україна планує повернутися цього або наступного тижня до розміщення випуску єврооблігацій, який був відкладений після роад-шоу в липні через зависоку прогнозовану прибутковість.

Мінфін збирався в третьому кварталі 2010 року позичувати на міжнародних ринках капіталу суму, еквівалентну 16 млрд. гривень, або близько 2 млрд. доларів, шляхом випуску десятилітніх облігацій зовнішньої державної позики.

Проте після проведеного в першій половині липня роад-шоу влада повідомила про рішення відкласти розміщення десятирічних єврооблігацій через несприятливу ринкову кон`юнктуру, сподіваючись на інші джерела фінансування, в першу чергу - на кредит Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, востаннє Україна виходила на ринок у 2007 році, розмістивши п`ятирічні бонди на 500 млрд. доларів із купоном 6,385% річних.

У 2008 році після роад-шоу на індикативний обсяг у кілька сотень мільйонів доларів влада відмовилася залучати ресурси, які різко подорожчали через глобальну кризу.