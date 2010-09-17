Азаров: Завдяки ПК зарплати бюджетників підвищать у 1,5 рази

Прийняття Податкового кодексу дозволить до 2012 року підвищити зарплати працівникам бюджетної сфери у 1,5 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що проект Податкового кодексу базується на таких принципах як спрощення податкової системи, зменшення фіскального навантаження на платників податків, стимулювання модернізації основних фондів, інноваційний та інвестиційний розвиток тощо.

«За рахунок податкової реформи ми розраховуємо протягом наступних двох років у 1,5 рази збільшити заробітну плату бюджетникам», - сказав М.АЗАРОВ.