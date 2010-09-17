До 1 жовтня заборгованість з ПДВ скоротять до 3 млрд. грн. - Азаров

Уряд до 1 жовтня ц.р. скоротить заборгованість з відшкодування податку на додану вартість до 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Заборгованість з ПДВ, яку наш уряд прийняв на себе, була понад 35 млрд. грн. 1 жовтня ми зведемо цю заборгованість до 3 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що заборгованість буде скорочена в 10 разів. «Це досягнення», - підкреслив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що поточна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість становить близько 23 млрд. грн.