Ярошенко: Україна може вдатися до додаткових запозичень на зовнішніх ринках

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО не виключає, що у поточному році Україна удасться до додаткових запозичень на зовнішніх фінансових ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив в коментарі журналістам.

«У нас будуть запозичення цього року», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 6 липня ц.р. Україна розпочала десятиденне road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій. В результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. дол. на термін 10 років.

16 липня Міністерство фінансів України повідомило, що ухвалене рішення відкласти випуск єврооблігацій. «Україна вдячна інвесторам за виявлену значну цікавість до її роуд-шоу і продуктивні зустрічі з інвесторами. Враховуючи, що є інші джерела фінансування і позицію ліквідності, Міністерство фінансів ухвалило рішення на даний момент не реалізовувати нову трансакцію. Україна постійно розглядатиме можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу, виходячи зі своїх потреб і ринкової ситуації», – наголошувалося у повідомленні Мінфіну.

На думку експертів, однією з причин перенесення випуску єврооблігацій України став недостатній попит на них у той час.