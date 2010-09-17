Ярошенко: коштами від розміщення євробондів може бути погашено кредит "ВТБ"

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО не виключає, що коштами від розміщення євробондів частково може бути погашено кредит російського «Внєшторгбанка» (ВТБ) у розмірі 2 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у відповідь на питання, чи планується погасити кредит за рахунок коштів, одержаних від розміщення євробондів.

«Так, можливо», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він зазначив, що з 2 млрд. кредиту "ВТБ" на сьогоднішній день витрачено лише 1,2 млрд. доларів.

«Цей кредит нам дав дуже серйозні ресурси, але ми використали з цієї суми лише 1,2 млрд. доларів, решта у нас на рахунках», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Україна випустила облігації зовнішньої державної позики на 2 млрд. дол.

П`ятирічні облігації випущено на 500 млн. дол., десятирічні на 1,5 млрд. Процентна ставка - 6,875% для п`ятирічних облігацій і 7,775 для десятирічних.

8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних з правом триразової пролонгації.

За програмою співпраці України і МВФ кредит "ВТБ" у розмірі 2 млрд. дол. має бути погашено до кінця 2010 року.