Співвласник «Привата» не виключає створення єдиної юрособи на базі активів групи

Співвласник фінансово-промислової групи «Приват» Олексій МАРТИНОВ не виключає створення в майбутньому єдиної юридичної особи, об`єднуючої активи групи. Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Кореспондент» (№ 35).

Зокрема, відповідаючи на питання, чи планується юридичне оформлення активів групи за типом існуючих ЗАТ «СКМ» Ріната АХМЕТОВА і EastOne Віктора ПІНЧУКА, О.МАРТИНОВ сказав: «Колись так. Має пройти час».

Він також додав, що разом з партнерами планує "...створити стійку фінансово-промислову групу, яка буде самодостатньою".

Довідка УНІАН. Група "Приват" фактично функціонує з 1992 р. на основі найбільшого в Україні "Приватбанку" (Дніпропетровськ). Основні бізнес-партнери в групі "Приват", засновники і співвласники "Приватбанку" - українські бізнесмени Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, Геннадій БОГОЛЮБОВ і Олексій МАРТИНОВ (Коломойський і Боголюбов на сьогодні є мажоритарними акціонерами, Мартинов - міноритарним).

Група «Приват», крім безпосередньо банка, об`єднує металургійні, феросплавні, рудні, енергетичні активи.

О.Мартинов є членом наглядової ради "Приватбанку" з моменту його реорганізації в 2000 році. Також є директором ТОВ «Солм ЛТД».

Народився 6 червня 1966 року в м. Лудіново, Калузькій області, Росія. У 1989 році закінчив Дніпропетровський державний університет за фахом інженер-електрик систем автоматичного управління. Після закінчення інституту займався бізнес-діяльністю в металургійній і гірничодобувній галузях промисловості, у сфері видобутку, переробки і постачання нафтопродуктів, в банківській сфері.

У 2010 році О.Мартинов увійшов до “Золотої сотні” найбагатших українців, підготовленої журналом “Кореспондент”. Бізнесмен посів 7-у позицію в рейтингу (2,1 млрд. доларів).