Податковий кодекс не міститиме норм, що обмежують ввезення «секонд-хенду» - Колесніков

Проект Податкового кодексу не міститиме норм, що обмежують або забороняють ввезення до України товарів «секонд-хенду».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу.

Він відзначив, що такі норми буде передбачено к Митному кодексі до кінця поточного року.

«Податковий кодекс регулює податки, а ввозити або не ввозити «секонд-хенд» - це Митний кодекс. Ніякого пункту в Податковому кодексі про ввезення або вивезення «секонд-хенду», природно, бути не може. Це розробка для Митного кодексу», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня п.р. під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, зокрема, сказав, що уряд має намір ввести десятирічне пільгове оподаткування для підприємств легкої промисловості, щоб забезпечити їх продукцією внутрішній ринок і припинити ввезення до країни "секонд-хенду".

17 вересня на брифінгу міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що уряд продовжує роботу над механізмом щодо обмеження ввезення “секонд-хенду”.

Нагадаємо, що Б.КОЛЕСНІКОВ разом з віце-прем`єр-міністром України Сергієм ТІГІПКОМ і першим заступником голови адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ очолюють робочу групу з підготовки остаточної редакції проекту Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. 17 червня п.р. Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу у нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу також виступили представники як опозиції, так і коаліції.

ВР ухвалила рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня п.р. відкоригований проект Податкового кодексу України було опубліковано в «Урядовому кур`єрі» для всенародного обговорення.

3 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив доопрацьований проект Податкового кодексу.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про ухвалення в першому читанні проекту Податкового кодексу. ВР доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення. Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив упевненість, що через 10 днів Кабмін представить остаточний варіант нового проекту Податкового кодексу.

17 вересня на своєму засіданні уряд схвалив проект Податкового кодексу.