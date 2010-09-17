Члени Ради директорів ЄБРР відвідають з візитом Україну

Члени Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) відвідають з візитом Україну, повідомляє прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, шестиденний візит до України представників акціонерів ЄБРР розпочнеться у неділю, 19 вересня п.р.

Під час візиту члени делегації відвідають українські міста Одесу, Миколаїв, Каховку, Запоріжжя і Дніпропетровськ, а також столицю України - місто Київ. Директори планують зустрітися з існуючими і потенційними клієнтами банку в Україні, включаючи компанії ТОВ "Євротермінал", "Нібулон", "Чумак", "Укренерго" і "Укрпластик". Члени Ради директорів ЄБРР зустрінуться з ключовими керівниками центральних державних і регіональних органів влади, а також з представниками дипломатичних кіл, бізнесменами і представниками громадянського суспільства.

Рада директорів представляє інтереси 63 публічних акціонерів ЄБРР, включаючи 61 країну і дві міжурядові організації – Європейський Союз і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). До функцій Ради директорів ЄБРР входить затвердження всіх стратегій банку в країнах і операцій, якими визначаються пріоритети діяльності в регіоні, а також окремих проектів перед початком їх здійснення.

Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 серпня 20010 року, він узяв зобов`язання щодо надання інвестицій на суму понад 5,27 млрд. євро в рамках 203 проектів.