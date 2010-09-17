НБУ: індекс виробництва базових галузей прискорив зростання до 2%

Національний банк України (НБУ) відзначає прискорення зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) у серпні 2010 року до 2% в річному виразі у порівнянні з 1,4% у липні ц.р. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

При цьому в НБУ відзначають, що серпневий показник залишається одним з найнижчих в поточному році.

Зростання ІВБГ за січень-серпень 2010 року склало 5,8% в порівнянні з 6,5% за перші 7 місяців ц.р.

У Нацбанку відзначають, що негативний вплив на приріст ІВБГ мав зниження обсягів сільськогосподарського виробництва унаслідок несприятливих погодних умов.

З іншого боку, аномально висока температура повітря зумовила збільшення

споживання електроенергії (її виробництво в річному вимірюванні збільшилося з 3,8% в липні до 13,8% в серпні) і продукції харчової промисловості. Завдяки прискоренню зростання виробництва безалкогольних напоїв, внесок харчової промисловості в приріст промислового виробництва збільшився з 0,9 п.п. у липні до 1,6 п.п. у серпні.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які складають більше 40% ВВП.

Державний комітет статистики України публікує поквартальну інформацію про зростання валового внутрішнього продукту (ВВП).