Сальдо надходжень валюти до України від нерезидентів з початку вересня було позитивним

З початку вересня надходження іноземної валюти до України від нерезидентів перевищують перекази на їх користь. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

«При цьому на міжбанківському валютному ринку зберігається чистий попит на іноземну валюту. Враховуючи те, що, переважно, він має сезонний характер, Національний банк України підтримує пропозицію іноземної валюти, здійснюючи інтервенції з її продажу», - йдеться у повідомленні НБУ.

Котирування гривні з початку місяця знизилися щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на 0,52%, до 7,9281 грн./дол., а на готівковому по операціях з продажу доларів - на 0,49%, до 7,9428 грн./дол.

Офіційний курс гривні до долара США з початку вересня знизився на 0,42% - до 7,9192 грн./дол., а щодо євро - на 3,41%, до 10,3567 грн./євро. Щодо російського рубля гривня зміцнилася на 0,74% - до 2,5527 грн./10 рублів.