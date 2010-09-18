Експертно-аналітична рада дасть рекомендації Кабміну щодо банку «Надра»

Експертно-аналітична рада наступного тижня дасть рекомендації уряду щодо банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«На наступний тиждень призначене засідання експертно-аналітичної ради, яка розглядатиме ситуацію в цьому банку і рекомендуватиме уряду, яке рішення треба ухвалити», - повідомив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що уряд уважно прислухається до рекомендацій фахівців Міжнародного валютного фонду і Світового банку, які входять до складу ради.

«Там є одна позиція - проведення міжнародного аудиту, який має підтвердити, чи є там (у банку «Надра» – УНІАН) на 4 млрд. майна, чи ні, і яка його ринкова ціна», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО 19 серпня заявив, що у вересні на засіданні експертно-аналітичної ради буде розглянуте питання щодо докапіталізації банку «Надра».

Банк «Надра» підписав угоду про реструктуризацію кредитних зобов'язань з торгового фінансування з 13 банками і фінансовими установами-кредиторами на суму 41 млн. дол. США.

У червні п.р. М.АЗАРОВ пообіцяв, що до кінця поточного року у трьох державних банках «Надра», «Укргазбанк» і «Київ» буде налагоджено стабільну роботу.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року становили 22,852 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 23,692 млрд. грн., зобов'язання – 22,37 млрд. грн., власний капітал – 479,257 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» за підсумками другого кварталу 2010 року одержав прибуток у розмірі 4,563 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку становив 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).