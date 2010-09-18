У Києві двоє шахраїв продавали іномарки - заробили понад 30 млн. грн.

У Києві затримано двох шахраїв, які упродовж 2008-2010 років під приводом продажу іномарок престижних моделей за заниженими цінами присвоїли кошти громадян у сумі понад 30 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що обвинувачувані підшукували покупців дорогих автомобілів та, намагаючись зацікавити майбутніх потерпілих, продавали їм свій товар зі знижками 15-20%, хоча купували автомобілі зловмисники за повну вартість. Увійшовши таким чином у довіру, покупцям пропонували придбати й інші автомобілі за ще вигіднішими цінами, але за умови стовідсоткової передплати. На цю пропозицію майбутні потерпілі погоджувались та навіть віддавали гроші на придбання двох і більше автомобілів. Отримавши кошти, зловмисники витрачали їх на свій розсуд і не виконували своїх зобов'язань.

Наразі встановлено 29 фактів заволодінь коштами громадян.

Двох шахраїв затримано, ще одного оголошено в розшук.