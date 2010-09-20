Криза в США закінчиться в 2014 році

США остаточно вийдуть з нинішньої фінансово-економічної кризи в 2014 році. Такий прогноз публікує британський тижневик The Economist.

"Аналіз попередніх криз показує, що в разі поразки фінансових структур на подолання труднощів необхідно близько семи років", - пише видання. В результаті США зможуть здолати нинішню кризу, що почалася в цій країні в 2007 році, не раніше 2014 року.

За прогнозами тижневика, майбутні чотири роки будуть для світової економіки дуже складні, коли збережеться високий рівень безробіття, а ділова активність залишиться низькою. Нинішня світова економічна криза є найглибшою з 30-х років минулого століття.