6 місяців після введення Податкового кодексу штрафні санкції не застосовуватимуться

Протягом півроку після набуття чинності Податкового кодексу не будуть застосовуватися штрафні санкції стосовно порушників, повідомляє Відголос.com.

Про це повідомив президент Союзу податкових консультантів Леонід Рубаненко, який займається підготовкою документа, повідомляє Дзеркало тижня.

Це прописано в перехідних і прикінцевих положеннях Податкового кодексу, який напередодні, 17 вересня, був прийнятий на засіданні уряду.

Якщо виявляються порушення, податківці його фіксують і нараховується штраф у розмірі однієї гривні для того, щоб в статистиці зафіксувати факт порушення, відзначив Рубаненко.

"Тобто протягом шести місяців максимальний штраф - одна гривня", - пояснив Леонід Рубаненко.

Варто відзначити, чиновник оцінив проект Податкового кодексу як "нормальний, прогресивний документ, який полегшить життя платників податків".

Як повідомлялося раніше, Микола Азаров заявив, що у понеділок, 20 вересня, Податковий кодекс буде остаточно прийнятий і відправлений до Верховної Ради.