Німці та швейцарці планують інвестувати в Харківську область 185 мільйонів євро

Група компаній з Німеччини та Швейцарії готова інвестувати у промисловість Харківської області 185 млн. євро.

Про це поінформував заступник губернатора Юрій Сапронов, підбиваючи підсумки Міжнародного економічного форуму "Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи", який проходив у Харкові 17 вересня, повідомляє УНІАН.

За його словами, пул компаній з Німеччини та Швейцарії висловив намір розгорнути в одному з районів Харківської області велике промислове виробництво. Мова йде про інвестиції в розмірі 185 млн. євро.

"Більше нічого сказати не можу. Підписано угоду, що я не можу озвучити обсяг виробництва, рівень споживання газу та електроенергії, де й яку ділянку буде виділено. Це бізнес", - сказав Сапронов.

Він також повідомив, що в ході форуму було укладено 4 договори про співробітництво та 4 договори про наміри, які стосуються максимально глибокої переробки сільськогосподарської продукції.