Долар дешевшає

Курс долара до євро наближається до мінімальної позначки за 5 тижнів і дешевшає в парах з 13 з 16 найбільш активно торгованих валют світу.

Інвестори очікують, що Комітет з відкритих ринків (FOMC) Федеральної резервної системи у вівторок залишить базову процентну ставку без змін, передає Bloomberg.

Крім того, економісти прогнозують подальше розширення заходів підтримки економіки з боку американського ЦБ.

Негатив на валютному ринку посилюється тим, що індекс National Association of Home Builders / Wells Fargo, швидше за все, підтвердить уповільнення зростання в найбільшій економіці світу.

Обсяг валютних торгів у понеділок трохи нижчий від звичайного у зв`язку зі святкуванням Дня шанування літніх людей у Японії.

Євро коштував 1,3071 долара на 9:05 у понеділок у порівнянні з 1,3050 долара за євро на закриття торгів у п`ятницю.

Курс євро до єни майже не змінився до цього часу - 112,02 єни за євро проти 112,06 єни за євро за підсумками попередньої сесії.

Долар подешевшав до японської нацвалюти з 85,86 єни за долар на кінець сесії в Нью-Йорку 17 вересня до 85,69 єни за долар.

"Крім концентрації уваги на даних про американському ринку житла, ринок чекає від засідання FOMC сигналів про те, що ФРС наблизиться до подальших заходів підтримки економіки, що, можливо, поставить долар у невигідне становище", - вважає валютний аналітик Oversea-Chinese Banking Corp. Еммануель Нг.