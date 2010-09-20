Міжбанк відкриття: долар та євро знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань - 7,9270/7,9360 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2558/62, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,3755/10,3890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3101/03 (п'ятниця - 1,3135/37).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.