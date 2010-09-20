Міжбанк: до 12:00 долар та євро ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9270/7,9360, до 12:00 ціни піднялися 7,9350/7,9430 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2558/62, до 12:00 звузився спред 0,2558/60. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 30,9878 (+0,0128).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3101/03, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3755/10,3890, до 12:00 ціни пішли вверх 10,3920/10,4045.