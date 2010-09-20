Україна має намір продати у 2011 р. Всесвітньому банку всі "парникові" квоти

Україна в 2011 році розраховує продати Всесвітньому банку увесь об'єм держквоти на викиди парникових газів - 460 млн. вуглецевих одиниць.

Про це пише газета "КоммерсантЪ-Україна" № 157 від 20 вересня.

Як стало відомо виданню, поки банк готовий провести лише пілотну угоду на 2-3 млн. одиниць, після чого можливе збільшення закупівель. Продати квоти за очікуваною урядом ціною в 10 євро за одиницю не вдасться, вважають експерти і оцінюють їх максимальну вартість у 8 євро.

Всесвітній банк (ВБ) має намір придбати у України, Польщі і Росії квоти на викиди парникових газів, повідомила аналітична компанія Point Carbon. Можливість купівлі частини держквот цих країн ВБ почав вивчати після проведення у травні першої угоди з придбання у Чехії 2 млн. одиниць встановленої кількості (1 ОВК відповідає 1 т СО2). Банк почав переговори з українською стороною і має намір на початку 2011 року підписати угоду про продаж ОВК. Кінцевими покупцями українських вуглецевих квот, імовірно, стануть Данія, Іспанія та Італія.

В українському офісі ВБ і в Нацагентстві екологічних інвестицій не змогли повідомити подробиці переговорів. Джерело газети, близьке до переговорного процесу, розповіло, що українська сторона запропонувала ВБ викупити увесь об'єм вільної держквоти - 460 млн. ОВК.

"Уряд готовий продати банку одиниці, котрі є в обороті, до того ж за високою ціною - 9-10 євро за ОВК. У Всесвітньому банку нас повідомили, що готові придбати великий об'єм за ціною 7,5-8,3 євро за ОВК. Проте, спершу банк має намір викупити 2-3 млн. ОВК, щоб оцінити, наскільки українські одиниці матимуть попит у європейських покупців, і переконатися в тому, що Україна зможе виконати зобов'язання за проектом", - сказало джерело.

За даними Національного електронного реєстру антропогенних викидів і абсорбції парникових газів, на 13 вересня в Україні введено в обіг 460,4 млн. ОВК від об'єму усієї квоти, яка складає 920 млн. ОВК. Резерв на увесь період дії Кіотського протоколу складає 2,14 млрд. ОВК. Україна перерахувала на рахунки інших країн 71,9 млн. одиниць: Японії - 44,2 млн. ОВК, Іспанії - 3,2 млн. ОВК, Швейцарії - 19,7 млн. ОВК, 4,8 млн. одиниць склали ранні кредити (скорочення емісії досягнуте до 2008 року).

Експерти упевнені, що продати увесь об'єм держквоти до 2012 року Україні вдасться тільки з великим дисконтом. "Після невдалого представлення Україною своєї позиції в Копенгагені і розслідування Генпрокуратури щодо пошуку перерахованих Японією коштів, ціна на українські ОВК впала з 10 євро до 7-8 євро. Тому державі навряд чи вдасться реалізувати свою квоту за вищою ціною", - вважає незалежний експерт Тарас БЕБЕШКО. З ним згоден директор фонду "Carbon Investment Україна" Віталій ФЕДОРЧЕНКО: "Продаж вуглецевих одиниць міжнародним банкам залишається єдиним шансом для України реалізувати хоч би частину своєї держквоти до 2012 року. Після скандалу з "японськими грошима" європейські країни з побоюванням ставляться до угод з Україною. Тому для компенсації недостачі своїх квот вони готові викупляти ОВК у банків, і навіть за подвійною ціною. Це пов'язано з тим, що Всесвітній банк може узяти на себе значні ризики і гарантувати, що одиниці будуть перераховані покупцеві вчасно".