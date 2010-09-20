Народні депутати у п’ятницю будуть розбиратися з субсидіями у зв’язку з подорожчанням ЖКП

У п'ятницю парламент планує заслуховувати міністра праці і соціальної політики України Василя НАДРАГУ з питання субсидій населенню у зв'язку з подорожчанням тарифів на житлово-комунальні послуги.

На засіданні погоджувальної ради лідер фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Микола МАРТИНЕНКО запропонував у п'ятницю під час години уряду заслухати міністра соціальної політики В. НАДРАГУ про те, "як поставлена робота з субсидіями у зв'язку з подорожчанням газу і ЖКП".

Він зазначив, що сьогодні є дуже багато питань до міністра із цього приводу.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив надію, що у народних депутатів України немає із цього приводу зауважень, і запропонував готувати питання до міністра.