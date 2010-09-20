Фонд держмайна буде чекати до жовтня оплату пакета «Луганськтепловоза»

У Фонді державного майна (ФДМ) не можуть назвати кінцеву дату виконання вимоги фонду до покупця "Луганськтепловоза" – керівної компанії "Брянський машзавод", - проплату за придбаний пакет підприємства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Фонду з посиланням на юридичний департамент відомства, заявлений раніше головою ФДМ Олександром РЯБЧЕНКОМ термін у20 днів, даний покупцеві для ухвалення рішення про оплату, не включає час на поштову пересилку. За інформацією ФДМ повідомлення про 20 денний термін було відправлене Фондом ще 31 серпня, проте, на сьогодні фонд не має у розпорядженні інформації про отримання покупцем цього повідомлення.

У зв'язку з цим у ФДМ прогнозують, що кінцева дата виконання вимоги Фонду про оплату наступить, швидше за все, не раніше жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, голова ФДМ О. РЯБЧЕНКО 1 вересня заявив журналістам, що Фонд надіслав 31 серпня лист покупцеві "Луганськтепловоза", у якому запропонував з обопільної згоди сторін розірвати раніше укладений договір.

У той же час О. РЯБЧЕНКО зазначив, що "Брянський машзавод" має можливість протягом 20 днів внести необхідну суму за "Луганськтепловоз" і сплатити штрафні санкції за прострочення платежу. За інформацією голови ФДМУ загальна сума платежів у такому разі складе 494 млн. грн.

За словами О. РЯБЧЕНКА, у разі, якщо протягом 20 днів покупець не сплатить необхідну суму, Фонд держмайна звернеться до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу "Луганськтепловоза".

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року перший раз оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз". 23 березня 2007 року Фонд визнав Керівну компанію "Брянський машинобудівний завод" (що входить в російський "Трансмашхолдинг"), переможцем конкурс : пакет був проданий за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів "Центр-реєстратор" списав 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" з рахунку КК "Брянський машинобудівний завод" і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 року Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакету "Луганськтепловоза". 15 червня 2010 року "Брянський машзавод'" знову придбав 76% акцій "Луганськтепловоза" за 410 млн. грн.

Кабінет міністрів України своїм розпорядження №1501 від 21 липня цього року доручив ФДМУ укласти мирову угоду з покупцем "Луганськтепловоза" - "Брянським машзаводом".

Вищий господарський суд України 28 липня відмінив рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов'язав ФДМУ відшкодувати власникові "Луганськтепловоза" - компанії "Брянський машзавод" - внесені кошти за придбаний у 2007 р. і потім повернений в держвласність пакет акцій підприємства в доларах США по курсу на момент купівлі.