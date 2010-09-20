Янукович: Україна зацікавлена у вивченні та втіленні досвіду Сингапуру

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що для України є цікавим і важливим досвід Сінгапуру в питаннях економічного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з міністром-наставником Республіки Сингапур ЛІ Куан Ю, яка відбулася сьогодні в Києві.

"Мені особливо приємно з вами зустрітися. Без перебільшення вас вважають батьком- засновником сучасного Сингапуру", - сказав Президент України, звертаючись до ЛІ Куан Ю, який обіймав посаду прем'єр-міністра Сингапуру в період з 1959 по 1990 роки, а сьогодні займає почесний пост міністра-наставника в уряді цієї держави.

В. ЯНУКОВИЧ також висловив свою пошану і захоплення тим економічним прогресом, якого досяг і продовжує розвивати Сингапур.

"У мене непідробний інтерес до Сингапуру. Я дуже зацікавлений у вивченні вашого досвіду і прогресу в економіці і соціальній сфері", - підкреслив Президент України.

У свою чергу, міністр-наставник Сингапуру висловив надію, що його візит в Україну буде взаємно цікавим і корисним для обох держав.

В. ЯНУКОВИЧ під час зустрічі також привітав ЛІ Куан Ю, якому учора виповнилося 87 років, з днем народження.