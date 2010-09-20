ЄС та МВФ вимагають від Греції більше знизити дефіцит бюджету

Кредитори з Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду зажадали від Греції більше понизити бюджетний дефіцит, повідомляє у понеділок інтернет-сайт грецької ділової газети "Нафтемпорікі", повідомляє РІА Новини.

Греція раніше зобов'язалася в обмін на 110-мільярдну кредитну підтримку країн єврозони і МВФ провести ряд жорстких реформ і скоротити дефіцит бюджету до 7,6% в 2011 році з 13,6% ВВП у кінці 2009 року. Проте місія експертів ЄС і МВФ, котра працює в Афінах, заявила міністрові фінансів Йоргосу Папаконстантіну, що дефіцит бажано скоротити до 7% ВВП протягом 2011 року, повідомляє видання.

При цьому грецький уряд вже значною мірою вичерпав арсенал заходів з підвищення податків, передусім споживчих. У той же час збирання податків з початку поточного року виросло несуттєво. Таким чином, основним засобом скорочення бюджетного дефіциту може стати подальше скорочення витрат в державному секторі економіки. Греція вже оголосила про плани оздоровлення ряду галузей, таких як залізниці, які приносять збитку до 1 мільярда євро на рік. Крім того, уряд збирається частково приватизовувати ряд державних компаній і розглядає можливість продажу банків, що належать йому.

Раніше агентство Рейтер повідомило, що кредитори запевнили Грецію у своєму намірі і далі підтримувати країну, у тому числі і після 2013 року, коли збігає термін кредитної підтримки.

Міністр фінансів Папаконстантіну мав минулого тижня поїздку в Лондон, Париж і Франкфурт, зондуючи грунт для можливого повернення Греції на ринок довгострокових зовнішніх запозичень в 2011 році. Афіни на поточному тижні планують знову розмістити короткострокові казначейські векселі, що стане черговою перевіркою ринків.