Торги на міжбанку закрилися котируваннями 7,9340-7,9450 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9270/7,9360, до 12:00 ціни піднялися до 7,9350/7,9430. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9340/7,9450 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2558/0,2562, до 12:00 звузився спред - 0,2558/0,2560. До закриття ціни підвищилися до 0,2560/0,2562. У Росії курс долар-рубль практично не змінився а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,9799 (+0,0049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3040/1,3120.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3755/10,3890, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3920/10,4045. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,3885/10,4055.