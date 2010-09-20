Експерт: ажіотаж на валютному ринку носить ситуативний характер, і це вигідно ряду гравців

Ажіотаж на валютному ринку України носить ситуативний і сезонний характер, він вигідний певним гравцям. Така думка експертів інформаційно-аналітичного центр FOREX CLUB в Україні.

За їх словами, зростання вартості долара США з початку вересня на міжбанківському ринку на 0,7% з рівня 7,89 грн. до 7,943 грн. спровокував попит на іноземну валюту з боку населення.

В умовах невизначеності комерційні банки не поспішають знижувати курс продажу готівкової американської валюти з метою додаткового заробітку. У період різких коливань вартості долара і євро на внутрішньому ринку прибуток українських банків від валютних операцій на місяць може скласти 300-400 млн. грн. порівняно з 100-150 млн. грн. під час стабільної ситуації.

На думку Миколи Івченка, керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, дефіцит готівкової іноземної валюти в короткостроковому плані підвищує напруга на валютному ринку і може спровокувати додатковий попит. Проте, з точки зору платіжного балансу України і динаміки світової економіки, причин для істотного зростання вартості американської валюти немає. Середній курс продажу готівкового долара США до кінця 2010 року знаходитиметься біля відмітки 8 грн. Коливання вартості валюти в межах 1% вгору або вниз - нормальне явище на ринку.