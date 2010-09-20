Збитки українських банків скоротилися

Банківська система України у січні-серпні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, скоротила збиток на 57% - до 8,9 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків порівняно з відповідним періодом 2009 року скоротилися на 7,4% і становили 89,3 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 16,0% і становили 98,2 млрд. грн.», - зазначається у повідомленні.

У НБУ відзначають, що в 2010 році відсоткові витрати знову вийшли на перше місце у структурі витрат комерційних банків і становили 42,7%. Відрахування у резерви, які становили основну частину витрат в кризовий період, станом на 1 вересня 2010 р. становили 32,1%.

Довідка УНІАН. Станом на 1 липня 2010 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.