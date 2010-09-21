Торги на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9330-7,9420 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 7,9330/7,9420 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися до 0,2549/0,2552, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,3705/10,3840.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3080/1,3082 (понеділок - 1,3101/03).

У понеділок, 20 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.