Залучення нових кредитів не вплинуло на рейтинги Києва - S&P

Сьогодні Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's оголосила про те, що нещодавнє залучення Києвом банківських кредитів на покриття різниці в тарифах на послуги теплопостачання не матиме впливу на рейтинги міста. Про це сказано у повідомленні Standard & Poor's, переданому агентству УНІАН.

"Не дивлячись на те, що раніше ми оцінювали ймовірність нових запозичень м. Києва у 2010 р. як невисоку, умови, на яких залучено банківські кредити (12-місячний пільговий період і рівномірний графік погашення) дозволяють припустити, що в найближчі 18 місяців нові зобов'язання не приведуть до зростання витрат бюджету на обслуговування і погашення боргу понад рівень, закладений в наш поточний прогноз", - йдеться у повідомленні рейтингового агентства.

Також вказують, що базовий сценарій Standard & Poor's як і раніше грунтується на припущенні про те, що консолідація державної бюджетної політики, а також пряма участь центрального уряду в управлінні містом дозволять м. Києву пройти пік боргових виплат у 2011-2012 рр. Підтримка місту може бути надана шляхом збільшення об'єму міжбюджетних трансфертів з державного бюджету або скорочення перерахувань з міського бюджету до державного бюджету, а також можливого часткового рефінансування боргових зобов'язань.

У той же час зазначають, що кредитоспроможність м. Києва як і раніше залежить від наявності прозорого і реалістичного плану погашення боргових зобов'язань у рамках бюджету міста на 2011 р. "Ми не унеможливлюємо негативних рейтингових дій у разі, якщо місто не зуміє виробити такий план на початок 2011 р. Крім того, негативний вплив на рівень рейтингів можуть зробити різке збільшення витрат міста на обслуговування і погашення боргу і (чи) погіршення показників виконання бюджету" - сказано у повідомленні Standard & Poor's.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Київ отримав 1,5 млрд. грн. кредиту на погашення боргу за газ перед компанією "Київенерго" від двох банків - "Укрексімбанк" і "Ощадбанк" - за найнижчою ставкою у розмірі 12,75% з терміном погашення три роки.

Довідка УНІАН. На 1 липня ц.р. борг КМДА перед компанією "Київенерго" з компенсації різниці в тарифах складав 2 млрд. 98 млн. грн.

На 27 серпня АЕК "Київенерго" заборговувала ДК "Газ України" понад 1,93 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 56%).