Експерт: ставки за гривневими кредитами можуть знизитися на 1-2% річних

Ставки за гривневими кредитами до кінця року можуть знизитися на 1-2% річних. Про це сказано в повідомленні прес-служби OTП Банку, з посиланням на голову правління банку Дмитра ЗІНКОВА.

"У разі стабілізації ситуації в економіці країни і збереження надлишкової ліквідності на вітчизняному фінансовому ринку, вважаю, банки зможуть понизити ставки за гривневими кредитами до кінця цього року на 1-2% річних" - сказав він.

За словами Д. ЗІНКОВА, у вересні-грудні фінустанови робитимуть акцент на кредитуванні аграрних і експортно-орієнтованих підприємств. Об'єми фінансування банками нових корпоративних проектів також безпосередньо залежатимуть від ситуації на ринку ПДВ-облігацій. "Якщо прибутковість цього інструменту буде порівнянною з кредитними ставками, то багато банків, можливо, віддадуть перевагу і частину своїх ресурсів вкладуть саме в ці папери. Адже ризики по них помітно нижчі, ніж при фінансуванні кредитних проектів. У той же час не можна забувати і про другий бік медалі: якщо українські компанії почнуть продавати ПДВ-облігації і отримувати завдяки цьому оборотні кошти, то якоюсь мірою зменшитися і їх потреба в кредитуванні", - говорить Д.ЗІНКОВ.

Він також повідомив, що в роздрібному сегменті головним пріоритетом для банків у вересні-грудні 2010 р. стане автокредитування. "Об'єми автокредитування цього року навряд чи виростуть до докризових рівнів. Попит на позики під купівлю автомобілів помітно зменшився: населення зробило висновки з кризи, і тепер з побоюванням ставиться до кредитів. Але в той же час робота з основними дилерами не припиняється, і банки продовжують кредитувати фінансово спроможних позичальників", - підкреслив Д. ЗІНКОВ.