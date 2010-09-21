Котирування на міжбанку до 12:00 склали 7,9355-7,9415 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9330/7,9420, до 12:00 звузився спред 7,9355/7,9415 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2549/52, до 12:00 ціни виросли 0,2557/60. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 31,0250 (+0,0451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3080/82, а до 12:00 піднялися 1,3128/30. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,3705/10,3840, до 12:00 ціни пішли вверх 10,4165/10,4270.