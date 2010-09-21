Невідомий намагався пограбувати відділення Ощадбанку в Києві

Сьогодні в Шевченківському районі Києва невідомий молодий чоловік намагався пограбувати відділення Ощадбанку на вул. Підвойського.

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, інформація про напад надійшла правоохоронцям близько 10.00 від працівників відділення банку.

Встановлено, що невідомий в медичній масці на обличчі увійшов до приміщення банку і, погрожуючи пістолетом, став вимагати від касира гроші. Отримавши відповідь, що коштів у касі немає, молодчик вистрілив у стелю і зник з місця події.

Нападникові на вигляд 25 років, зріст близько 180 см. Був одягнений у чорну куртку, темні джинси.