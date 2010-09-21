Акціонери "Донгорбанку" та ПУМБу розглянуть питання їх об’єднання

Акціонери "Донгорбанку" та ПУМБу мають намір розглянути питання їх об'єднання, повідомила УНІАН прес-служба Групи СКМ, у яку входять обидві кредитно-фінансові установи.

"Наглядові ради "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ, м. Київ) і "Донгорбанку" (м. Донецьк) рекомендували акціонерам банків об'єднати два банки в один шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБ. Рішення набуде чинності після його затвердження акціонерами банків на їх загальних зборах", - сказано в повідомленні.

Основною метою об'єднання, за інформацією прес-служби, є "підвищення ефективності і конкурентоспроможності банківського бізнесу Групи, яке буде забезпечено за рахунок збільшення масштабів діяльності і зміцнення регіональних позицій банків".

У рамках об'єднання банків передбачається оптимізація управлінської структури, уніфікація ряду послуг і тарифів і спільна розробка нових продуктів і програм обслуговування клієнтів.

Коментуючи об'єднання двох фінансових активів Групи СКМ, директор з розвитку бізнесу СКМ, голова Наглядових рад ПУМБ і "Донгорбанку" Ілля АРХИПОВ зазначив: "Об'єднання ПУМБ і "Донгорбанку" - запланований крок у рамках стратегії розвитку банківського бізнесу СКМ, до якого ми йшли достатньо довго. Зараз найбільш оптимальний час для інтеграції: банки повністю готові до неї, і ситуація на ринку фінансових послуг України зараз стабілізувалася. Тому, я упевнений, що об'єднання пройде добре".

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

У Групу СКМ входять компанії Метінвест Холдинг, ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл та інші.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Ринату АХМЕТОВУ.

ПАТ "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ, м. Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 17,042 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 12,923 млрд. грн., зобов'язання - 14,42 млрд. грн., власний капітал - до 2,621 млрд. грн., статутний капітал - 2,523 млрд. грн.

ПУМБ за підсумками першого півріччя 2010 року отримав прибуток 43,021 млн. грн.

ПАТ "Донгорбанк" (м. Донецьк), правонаступник "Акцептбанку", зареєстровано в 1992 році.

Активи банку на 1 липня 2010 року складали 8,797 млрд. грн., зобов'язання - 8,159 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,785 млрд. грн., власний капітал - 638,611 млн. грн., статутний капітал - 771,65 млн. грн.

Чистий прибуток "Донгорбанку" в першому півріччі 2010 р. склав 3,6 млн. грн.