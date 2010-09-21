УСПП виступає проти оподаткування доходів фізосіб у вигляді відсотків від депозитів

Норма про оподаткування прибутків фізичних осіб у вигляді відсотків від депозитів на сьогодні має бути виключена з проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

"Ми вважаємо, що такий крок абсолютно не оптимальний і несвоєчасний. У цілому ми констатуємо істотне зниження довіри громадян до банківської системи. А це означає, що банківська система не отримує необхідних фінансових ресурсів у свою чергу для інвестування і кредитування національної економіки, тобто діяти потрібно, ми упевнені, навпаки - шукати стимули"., - сказав А. КІНАХ.

За його словами, після інформації про можливе введення податку на прибутки фізосіб у вигляді відсотків від депозитів, почався відтік коштів з депозитів громадян. За розрахунками УСПП, прибуток до Держбюджету від введення цього податку складе на рік близько 170-200 млн. грн.

"Система адміністрування оподаткування прибутків від депозитів витрачатиме набагато більше, ніж надходження до бюджету", - сказав А.КІНАХ.

Крім того, є невирішене питання банківської таємниці по відношенню до банківських установ вкладниками, що може істотно погіршити інвестиційний клімат в країні, вважає президент УСПП.

Як повідомляв УНІАН, проектом Податкового кодексу, який 3 вересня представив уряд, передбачено введення 5-процетного податку на дохід фізосіб у вигляді відсотків за депозитами на суму понад 200 тис. грн..