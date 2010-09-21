Експерт: минулий тиждень ознаменувався паничними настроями на валютному ринку

Минулий тиждень ознаменувався зростанням долара США до гривні і дещо панічними настроями учасників ринку.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій "Брокбізнесбанку" Ігор ДАВИДЕНКО.

За його словами, у період з 13 по 17 вересня 2010 року попит на долари США набагато перевищував пропозицію на ринку. Долар США виріс протягом тижня з рівня 7.9050-7.9150 в понеділок-вівторок до 7.9450-7.9550 у четвер. До п'ятниці учасники трохи заспокоїлися, і ринок відкотився до кінця сесії на рівень 7.9300-7.9350. Не дивлячись на те, що НБУ щодня виходив на ринок з інтервенціями, долар США продовжував рости протягом тижня.

Як вважає І. ДАВИДЕНКО, основними причинами зростання долара стало зменшення пропозиції валюти з боку експортерів, збільшення попиту з боку імпортерів (які, отримавши ОВДП-ПДВ і продавши їх, стали скуповувати валюту для погашення своїх боргів за кредитами і виконання інших зобов'язань), а також збільшення офіційного курсу Нацбанку з 7.9082 у понеділок до 7.9192 у п'ятницю. Спостерігалося також протягом тижня збільшення залишків на рахунках банків у НБУ з 23 млрд. грн. до 27 млрд. грн.

На думку експерта, упродовж минулого тижня Нацбанк намагався зв'язати зайву ліквідність банківської системи, провівши розміщення депозитних сертифікатів у четвер на терміни 14-30 днів на суму близько 2.6 млрд. грн. "Цього тижня ситуація на міжбанківському валютному ринку сильно не зміниться і залежатиме від дій НБУ на ринку", - припускає І. ДАВИДЕНКО.