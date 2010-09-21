Кінах: Держборг України може досягнути 40% ВВП

До кінця 2010 року консолідований державний борг України може досягти критичної позначки - 40% внутрішнього валового продукту (ВВП).

Таку думку висловив сьогодні журналістам президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

"За нашими прогнозними розрахунками, які співпадають з розрахунками Всесвітнього банку, експертів Міжнародного валютного фонду, консолідований державний борг як сума зовнішнього внутрішнього і гарантованого боргу може досягти до 40% ВВП (до кінця 2010 року - УНІАН), а це на законодавчому рівні межа, яку не можна переходити, тому що далі зачіпається питання національної фінансової безпеки, включаючи обслуговування боргових зобов'язань", - сказав А.КІНАХ.

За його словами, пік зовнішніх виплат настає в 2012-2013 роках. Якщо не будуть проведені системні реформи з підвищення ефективності і конкурентоспроможності економіки, то в країні почнуться проблеми.

На сьогодні, зазначив А. КІНАХ, зберігаються такі ризики для уряду як зростання держборгу і бажання одномоментного зниження фіскального навантаження. "Ми можемо ввійти у дуже ризикований етап, коли з 1 січня 2011 року ми матимемо досить серйозний державний борг, великі витрати на його обслуговування, одномоментне зниження податків, і істотного прогресу в створенні сприятливих умов для залучення інвестицій і розвитку економіки не досягнемо", - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів, державний і гарантований державою борг України на 31 липня склав 362 млрд. 097 млн. 278,19 тис. грн., або 45 млрд. 874 млн. 585,47 тис. дол., що на 6,5% більше показника на кінець червня 2010 року.

Державний борг України на кінець липня склав 267 млрд. 237 млн. 884,9 тис. грн. (73,8%), або 33 млрд. 856 млн. 722,86 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 153 млрд. 947 млн. 672,08 тис. грн. (42,52%), або 19 млрд. 503 млн. 835,21 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 113 млрд. 290 млн. 212,82 тис. грн. (31,29%), або 14 млрд. 352 млн. 887,65 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 94 млрд. 859 млн. 393,29 тис. грн. (26,2%) чи 12 млрд. 017 млн. 862,61 тис. дол., у тому числі: гарантований зовнішній борг - 81 млрд. 025 млн. 983,8 тис. грн. (22,38%), або 10 млрд. 265 млн. 289,58 тис. дол.; гарантований внутрішній борг - 13 млрд. 833 млн. 409,49 тис. грн. (3,82%), або 1 млрд. 752 млн. 573,03 тис. дол.