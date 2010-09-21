Експерт: долар відчутно опустився проти всіх основних конкурентів

Американська валюта протягом минулого тижня відчутно опустилася проти практично усіх основних конкурентів, зміцнившись при цьому до швейцарського франка і японської йени.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій "Брокбізнесбанку" Владислав СТЕЛЬМАХ.

На його думку, серед головних причин зростання євро/долара - чергове розширення диференціалу ставок по 2-річних свопах у цій валюті. Диференціал ставок по свопах вже здолав максимуми кінця липня, коли євро/долар торгувався в області 1.32. У п'ятницю, 17 вересня, на торгах овернайт пара євро/долар упевнено пробила вгору ключові рівні 1.3036 і 1.3049 і зараз націлювалася на повторне тестування максимумів у зоні 1.3333.

Як повідомив В. СТЕЛЬМАХ, після стрімкого зростання долар/йена до кінця минулого тижня повернулася у вузький діапазон, оскільки ринки вирішили узяти передих перед вихідними і оцінювали вплив інтервенцій Центрального банку протягом тижня. Команда Банку Японії продавати йену (об'єм перевищив 2 трлн. йен) послідувала від міністра фінансів країни у середу, уперше з березня 2004 року. До теперішнього моменту валютна пара відзначилася на максимумі 85.94 після того, як відразу перед інтервенцією вона торгувалася в зоні 82.88.

Експерт зазначив, що у п'ятницю японський уряд у повному складі пішов у відставку. Члени кабінету міністрів покинули займані пости у зв'язку з перестановками, запланованими прем'єр-міністром країни Наото КАНОМ. Також у кінці минулого тижня Наото КАН оприлюднив подробиці плану економічного стимулювання на загальну суму 920 млрд. йен (11 млрд. доларів) з метою збільшити споживання і створити нові робочі місця.

За інформацією В. СТЕЛЬМАХА, пара фунт/долар продовжила активне зростання і зараз торгується в зоні 1.5666. Якщо парі вдасться закріпитися вище 1.57, наступною метою для досягнення стане 1.5740, прогнозує він.

Експерт також додав, що Національний Банк Швейцарії на минулому тижні зберіг величину базової ставки рефінансування без змін. Центральний банк переглянув інфляційні прогнози з істотним пониженням, зазначивши, що сильний франк негативно може позначитися на економіці Швейцарії.