Борг з ПДВ з травня по вересень склав 21 млрд. грн.

Заборгованість звідшкодування податку на додану вартість (ПДВ) з травня по вересень 2010 року склала 21 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

За його словами, ця сума є заборгованістю, на яку не поширювався випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для погашення ПДВ.

"На цей час заявлена сума на відшкодування наближається до 21 млрд. грн., у тому числі та сума, яка перевірена, яка має бути компенсована - мінімум 17 млрд. грн."., - зазначив президент УСПП.

За його словами, згідно з угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ), починаючи з жовтня цього року, Україна повинна скоротити борг з відшкодуванню ПДВ з бюджету до 3 млрд. грн., інакше "виникнуть проблеми з точки зору (отримання - УНІАН) другого транша (кредиту МВФ - УНІАН)".

Крім того, А. КІНАХ зазначив, що в питанні автоматичного відшкодування ПДВ, передбаченого в проекті Податкового кодексу, за відповідними критеріями необхідно передбачити рівноправ’я підприємців, а також уникнути штучного обмеження кількості підприємств, котрі мають право на відшкодування ПДВ.

Також голова УСПП вважає, що умови випуску облігацій для погашення заборгованості з ПДВ були неприйнятними для підприємств, проте, оскільки інших варіантів держава не пропонувала, їх втрати могли бути ще вищими.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішнього державного боргу на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

За інформацією першого заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ, на сьогодні пред'явлена до відшкодування сума ПДВ оцінюється приблизно в 23 млрд. грн., при цьому вона не уточнила об'єм протермінованої заборгованості.