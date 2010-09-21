«Брокбізнесбанк»: ціни на золото б’ють історичні рекорди

Ціни на золото нині б'ють історичні рекорди.

Це підкреслив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Володимир СКІДАН.

Він повідомив, що золото минулого тижня злетіло до історичного максимуму - майже до 1275 доларів за тройську унцію. З початку року ціни на золото виросли більш ніж на 15%, і висхідний тренд зберігається десятий рік поспіль, звернув увагу експерт.

На думку В. СКІДАНА, високі ціни на дорогоцінний метал збережуться з кількох причин. Це інфляція, а також ризик обвалу світової фінансової системи. "Але останнє - крайній випадок, який може привести до стрімкого зростання цін на золото та інші метали", - сказав експерт.

Як зазначив В. СКІДАНА, в основі фінансової кризи лежать проблеми боргового ринку. Різке зростання цього навантаження в останні 15-20 років відбувалося на тлі зниження процентних ставок. Минулого тижня ціна на золото здолала другу рекордну відмітку на тлі прагнення інвесторів захиститися від нестабільності у світовій економіці і на фінансових ринках. Експерт упевнений, що "золото - це той актив, який потрібно купувати. Купівля золота є єдиним способом зберегти цінності. Ціна цього металу з такими темпами зростання наступного року може досягти 1550 доларів за унцію на тлі продовження зниження курсу долара до євро і ієни".

За прогнозами В. СКІДАНА, золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни на метал, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане тенденціями нестабільності у світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі. Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній, пояснив експерт.

Він також повідомив, що минулого тижня ціни на золото на українському ринку варіювалися в межах 318/329 грн. за грам у зливках від 100 до 1000 грамів.