Податковий кодекс може бути прийнятий наприкінці жовтня – Кінах

Податковий кодекс може бути прийнятий у кінці жовтня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.

"У вересні Податковий кодекс не приймуть, за процедурою це неможливо. Більше того, це документ, який необхідно дуже серйозно вивчати, і я думаю, що оптимальний варіант (для його прийняття - УНІАН) - це кінець жовтня після проведення усіх процедур згідно з регламентом Верховної Ради" - сказав А.КІНАХ.

Він також зазначив, що не розглядає можливості зриву прийняття бюджету- 2011 до кінця року на підставі нового Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.

9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.

Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.

ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.

3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.

7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу і доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.