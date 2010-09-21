Податковий кодекс може бути прийнятий наприкінці жовтня – Кінах
Податковий кодекс може бути прийнятий у кінці жовтня 2010 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ.
"У вересні Податковий кодекс не приймуть, за процедурою це неможливо. Більше того, це документ, який необхідно дуже серйозно вивчати, і я думаю, що оптимальний варіант (для його прийняття - УНІАН) - це кінець жовтня після проведення усіх процедур згідно з регламентом Верховної Ради" - сказав А.КІНАХ.
Він також зазначив, що не розглядає можливості зриву прийняття бюджету- 2011 до кінця року на підставі нового Податкового кодексу.
Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.
9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.
Довідка УНІАН. 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу України, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.
23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.
З критикою проекту Податкового кодексу виступили також представники як опозиції, так і коаліції.
ВР прийняла рішення винести проект Податкового кодексу на всенародне обговорення.
3 серпня відкоригований проект Податкового кодексу України був опублікований в "Урядовому кур'єрі" для всенародного обговорення.
7 вересня Верховна Рада України відмінила своє рішення про прийняття в першому читанні проекту Податкового кодексу і доручила Кабінету міністрів України невідкладно подати до парламенту новий проект Податкового кодексу України з урахуванням результатів всенародного обговорення.