Нацбанк збільшив обсяги золота в міжнародних резервах

Національний банк України в офіційних резервних активах (міжнародних резервах) за січень-серпень 2010 р. збільшив об'єми золота в міжнародних резервах на 1,3%, у т.ч. в серпні - на 0,5%, до 0,88 млн. тройських унцій. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Номінальна вартість золота в резервах за вісім місяців 2010 року збільшилася на 14%, у серпні - 6%, до 1083,78 млн. дол.

При цьому за січень-серпень питома вага золота в золотовалютних резервах скоротилася з 3,75% (на початок 2010 року) до 3,3% (на кінець серпня 2010 р.).

На кінець серпня об'єм іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 31 млрд. 595,67 млн. дол., у т.ч. цінні папери - 18 млрд. 035,27 млн. дол., валюта і депозити - 13 млрд. 560,4 млн. дол.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді упродовж півріччя залишається незмінною - на рівні 0,03 млн. дол., спеціальні права запозичень на кінець серпня склали 12,61 млн. дол. (на початок - 63,03 млн. дол.).

Об'єм золота, яке не включають в офіційні резервні активи, на кінець серпня складав 20,34 млн. дол.

Як повідомляли, за даними Нацбанку, золотовалютні резерви у серпні 2010 року виросли майже на 6% - до 32,692 млрд. дол.