Курси валют НБУ 22 вересня
18:58, 21 вересня 2010Фінанси
0
Нацбанк встановив 22 вересня курс гривні:100 USD США – 791.9200 (21 вересня – 791.9200)100 EUR – 1038.9990 (21 вересня – 1035.3562)10 RUR – 2.5479 (21 вересня – 2.5562)Облікові курси банківських металів 22 вересняза 10 тройських унцій (грн.) 959XAU 10Золото-101266.77 (21 вересня-101385.56)961XAG 10Срібло-1644.03 (21 вересня–1655.90)962XPT 10Платина-127974.27 (21 вересня-128528.62)964XPD 10Паладій-42288.53 (21 вересня-43001.26)
Нацбанк встановив 22 вересня курс гривні:
100 USD США – 791.9200 (21 вересня – 791.9200)
100 EUR – 1038.9990 (21 вересня – 1035.3562)
10 RUR – 2.5479 (21 вересня – 2.5562)
Облікові курси банківських металів 22 вересня
за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU 10Золото-101266.77 (21 вересня-101385.56)
961XAG 10Срібло-1644.03 (21 вересня–1655.90)
962XPT 10Платина-127974.27 (21 вересня-128528.62)
964XPD 10Паладій-42288.53 (21 вересня-43001.26)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter