Уряд підвищує зарплату бюджетникам

Уряд має намір підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Зокрема, за його словами, уряд сьогодні має намір прийняти постанову щодо збільшення розміру посадового окладу працівникам першого тарифного розряду тарифної сітки.

Таким чином, сказав прем’єр, заробітну плату буде підвищено всім працівникам бюджетної сфери.

«Ми й надалі будемо працювати з профспілками, роботодавцями для того, щоб найближчим часом повністю ліквідувати диспропорцію в оплаті праці», - запевнив М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зобов’язався не підвищувати зарплати бюджетникам у державному секторі починаючи з 2011 року та у середньостроковій перспективі. Про це йдеться у підписаному Меморандумі між Міжнародним валютним фондом та Україною, який оприлюднено на сайті Національного банку України.

З українського боку документ підписали прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці у державному секторі у 2011 році та на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищень заробітної плати у 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексування на інфляцію зарплат держслужбовців», - йдеться у п.11 меморандуму в розділі «Умовні зобов’язання».

Як відомо, українська влада зобов’язалася підвищити пенсійний вік та стаж для громадян, а також регулярно підвищувати тарифи на природний газ для населення (перший етап – з 1 серпня цього року, наступний – з квітня 2011 року із поступовим підвищенням кожні півроку), що вже призвело до суттєвого зростання цін на житлово-комунальні послуги.