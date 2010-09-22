Депутатам будуть роз’яснювати необхідність прийняття Податкового кодексу

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив членам уряду роз'яснити депутатам необхідність прийняття запропонованого варіанту Податкового кодексу.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Нам треба попрацювати з комітетами, фракціями, народними депутатами і доводити, які переваги дасть податкова реформа галузям, за які вони відповідають, яку нову якість життя і стан суспільства це може забезпечити", - сказав М.АЗАРОВ.

Голова уряду висловив упевненість, що Податковий кодекс прийме Верховна Рада, і у зв'язку з цим доручив Мін’юсту, Мінфіну, ДПАУ та іншим міністерствам і відомствам почати розробку нормативно-правових актів, які потрібні для введення в дію Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.

9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.