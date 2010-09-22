Експерт: конкуренти долара сьогодні матимуть можливість поборотися за закріплення

Сьогоднішній день на світовому валютному ринку повинен стати показовим - конкурентам долара трапиться нагода поборотися за закріплення на досягнутих висотах.

Як зазначають аналітики FOREX CLUB в Україні, менше всього шансів у цьому плані у британської валюти: по ній єдиній у середу публікуватимуть серйозні дані - протокол останнього засідання Банку Англії, де приймалося рішення щодо процентних ставок.

Таким чином, вважають аналітики FOREX CLUB в Україні, якщо євро за інерцією може протестувати рівень 1.3300, то зростання фунта, швидше за все, буде обмежене фігурою 1.5700. У франках долар може впасти до мінімуму попереднього тижня 0.9930, а в ієнах - до наступної підтримки 84.50.