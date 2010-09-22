Надходження від акцизного збору виросли на 40%. До вересня надійшло 14,5 млрд. грн.

У січні-серпні 2010 року до Державного бюджету перераховано 14,452 млрд. грн. акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що на 4,121 млрд. грн. (39,9%) більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) з посиланням на матеріали управління адміністрування акцизного збору.

Зокрема, сума акцизного збору з тютюнових виробів склала 7,687 млрд. грн. (у 1,6 раза більше порівняно з січнем-серпнем 2009 р.); з виноробницької продукції - 235,7 млн. грн., що на 40,3 млн. грн. (на 20,6%) більше; з лікерогорілчаної продукції - 2,978 млрд. грн., що на 485,9 млн. грн. (на 19,5%) більше; акцизний збір з пива склав 1,101 млрд. грн., на 435,3 млн. грн. (на 65,4%) більше; з нафтопродуктів - 2,362 млрд. грн., на 205 млн. грн. (на 9,5%) більше.

З ввезених в Україну товарів до загального фонду Держбюджету за 8 місяців надійшло 632 млн. грн. акцизного збору, що на 168 млн. грн. більше, ніж у січні-серпні минулого року.

Збільшенню надходжень сприяло посилення контролю за повнотою декларування, забезпечення своєчасного погашення податкових векселів, виданих споживачами спирту, відстежування напрямів реалізації тютюнової сировини, яка ввозилася до червня 2010 року не виробниками тютюнових виробів, контроль за оборотом спирту у ланцюзі від виробника до кінцевого споживача.