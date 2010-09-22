Азаров прогнозує тимчасові втрати держбюджету після прийняття Податкового кодексу

Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує тимчасові втрати державного бюджету після прийняття Податкового кодексу.

Про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Зокрема, сказав М. АЗАРОВ, наступного дня після прийняття Податкового кодексу в Україну не прийде "благоденствування і процвітання". "Будуть тимчасові втрати державного бюджету, які ми перекриємо ресурсами, які зараз накопичуємо", - сказав прем'єр.

"Буде складна щоденна робота з відновлення економіки і формування абсолютно нової традиції", - сказав він.

У той же час М. АЗАРОВ високо оцінив розроблений урядом проект Податкового кодексу, який вже внесено до Верховної Ради України.

Він зазначив, що внесений проект Кодексу налічує 500 сторінок і замінив собою 4 тис. сторінок "розрізнених і суперечливих нормативних актів". "Чинне податкове законодавство створювалося для перехідної економіки і часто нагадувало пожежну машину, яку застосовували, коли десь зайнялося. У ньому багато лобістських лабіринтів для уникнення оподаткування, заплутані норми, які давали простір для зловживань як податковим органам, так і платникам", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що податкове законодавство дуже часто було причиною корупції як з боку податкових органів, так і платників податків, що в результаті призвело до того, що Україна стала державою, у якій приблизно половина економіки перебуває в тіні. "Ми розуміємо, що багато хто хоче саме за такими правилами без правил жити і надалі. Але ж очевидно, що це консервація відсталості і шлях до деградації держави. Ми запропонували суспільству і економіці правила економічного життя для розвиненої країни", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд вніс до парламенту проект Податкового кодексу, схвалений на засіданні Кабміну 17 вересня.

9 вересня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслив, що державний бюджет на 2011 рік повинен готуватися і прийматися на основі нового Податкового кодексу.