У парламенті зареєстровано проект Податкового кодексу.

Текст документа обнародувано на офіційному сайті Верховної Ради (№7101-1 від 21 вересня 2010 року).

Зокрема, проектом кодексу передбачається поетапне зниження податку на прибуток з 25% до 16% (у 2011 і 2012 роках – 19%, 2013 і 2014 роках – 18%, 2015 року – 17%, з 2016 року – 16%). «У процесі реформування податку на прибуток передбачається, що зміни в конструкції податку не мають нести ніякого фіскального навантаження, а сам податок має виконувати лише регулятивно-стимулюючу функцію, для того щоб не стримувати розвиток виробництва», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також пропонується встановити нульову ставку податку для новоутворених суб`єктів господарювання строком на 5 років, а також підприємств зі щорічним обсягом доходів до 3 млн. грн. Крім того, пропонується на 10 років звільнити від оподаткування прибуток підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині), а також готельних операторів, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості.

У проекті запропоновано переведення страхової діяльності на загальні правила оподаткування з впровадженням річного перехідного періоду.

Ставка податку на додану вартість знижується до 17% з 2014 року.

Проектом Податкового кодексу передбачається введення малопрогресивного оподаткування доходів фізичних осіб – встановлюється ставка прибуткового податку 17% для доходів фізичних осіб, які за місяць перевищують десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати. Крім того, встановлюється 5% ставка податку на доходи громадян у вигляді відсотків від депозитів, якщо загальна сума одержаних впродовж місяця відсотків перевищує 2 мінімальних заробітних плати (тобто, із загальної суми депозитів більше 200 тис. грн.). Також пропонується встановити 15% податок для частини суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується з Пенсійного фонду чи бюджету, яка перевищує законодавчо встановлену на 1 січня звітного податкового року максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування.